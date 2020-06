Speciale energia: Cina, vendite Nev in calo del 4,7 per cento nei primi cinque mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina sono diminuite di 4,7 punti percentuali tra gennaio e maggio di quest'anno, rispetto al medesimo periodo del 2019. Lo ha reso noto l'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam). Secondo i dati ufficiali, nel periodo in esame sono stati venduti circa 289mila veicoli, mentre ne sono stati prodotti circa 295 mila, in calo rispettivamente del 38,7 e del 39,7 per cento annuo. Il calo della produzione di Nev si è ridotto di 5,1 punti percentuali rispetto al periodo gennaio-aprile. Il mercato automobilistico cinese ha accelerato l'espansione il mese scorso: sia la produzione che le vendite hanno registrato una crescita a doppia cifra rispetto al mese di aprile. Le crescite su base annua della produzione e delle vendite sono state rispettivamente di 15,9 punti percentuali e 10,1 punti percentuali in più rispetto a quelle registrate ad aprile. Ad aprile, le vendite di automobili sono aumentate del 4,4 per cento su base annua a 2,07 milioni di unità, chiudendo una serie di contrazioni rispetto ai 21 mesi precedenti. (Cip)