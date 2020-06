Speciale energia: Germania, dal governo 500 milioni di euro in aiuti per formazione professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con aiuti fino a 500 milioni di euro, il governo federale intende garantire che la formazione professionale svolta all'interno delle imprese non collassi a causa della crisi del coronavirus. “Dobbiamo impedire che la crisi del Covid-19 diventi una crisi per il futuro professionale dei giovani e per la garanzia dei dei lavoratori qualificati”, si legge nel documento “Garantire i posti per la formazione”, elaborato dai ministeri dell'Istruzione, dell'Economia ed Energia e del Lavoro. Il piano dovrebbe essere approvato il 17 giugno prossimo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il fulcro dell'iniziativa è un bonus per la formazione di 2.000 o 3.000 euro destinato alle piccole e medie (Pmi) imprese che, pur colpite “in maniera significativa” dalla crisi, mantengono o addirittura aumentano il numero di apprendisti. Solo a tale scopo, il piano del governo federale prevede lo stanziamento di 280 milioni di euro. Altri aiuti giungeranno alle imprese se eviteranno la cassa integrazione per gli apprendisti. Secondo il ministro del Lavoro Hubertus Heil, un bonus verrà assegnato alle aziende con un massimo di 249 dipendenti che, gravemente colpite dalla crisi, non hanno ridotto il numero di apprendisti rispetto alla media degli ultimi tre anni. Ciascun contratto di apprendistato concluso nel 2020 riceverà una sovvenzione di 2.000 euro. Qualora il numero di apprendisti dovesse aumentare, il sussidio salirà a 3.000 euro per ogni unità in più di personale. Si considera particolarmente colpita dalla crisi una società che abbia fatto ricorso alla cassa integrazione per almeno un mese nella prima metà dell'anno o le cui vendite siano crollate almeno del 60 per cento su base annua ad aprile e maggio scorso. (Geb)