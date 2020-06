Ue: Ciriani-Lollobrigida (Fd'I), comunicazioni Conte declassate a informativa, Parlamento è orpello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capigruppo di Fratelli d'Italia al Senato e alla Camera, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida, definiscono "imbarazzante" la "fuga della maggioranza. Su richiesta dei partiti che sostengono il governo, i presidenti di Camera e Senato hanno declassato ad informativa le comunicazioni del presidente Conte previste per mercoledì in vista del Consiglio europeo. Un'altra volta - continuano i due parlamentari in una nota - Conte si presenterà in Europa senza un indirizzo parlamentare chiaro e con una posizione debole e indefinita. Le fughe non risolvono i problemi e le contraddizioni della maggioranza, allungando solo di qualche giorno l'agonia di un esecutivo privo di altri motivi per rimanere in vita se non le poltrone alle quali Pd, M5s e renziani sembrano indissolubilmente legati". Per Ciriani e Lollobrigida, "di nuovo il Parlamento viene trattato da Conte e da chi lo sostiene come orpello, e non come il luogo delle decisioni democratiche. Fratelli d'Italia chiederà l'espressione formale del Parlamento sulle imprescindibili scelte da affrontare nei prossimi mesi. Basta - concludono i due esponenti di Fd'I - con i teatrini inutili di fronte ai quali non mancheranno iniziative eclatanti". (Com)