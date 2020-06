Beni culturali: ultimato restauro Torre di viale Capocci a Viterbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso l'intervento di restauro della Torre di viale Raniero Capocci a Viterbo. A darne notizia è l'assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, che spiega: "È terminato da qualche giorno il restauro della torre civica di viale Capocci, situata a pochi passi da porta Romana. La torre presentava delle lesioni piuttosto gravi. In una prima fase dei lavori è stata messa in sicurezza l'area e si è intervenuti sulle lesioni presenti sui prospetti. Con il secondo intervento è stato completato il restauro esterno, è stata messa in sicurezza la sommità interna, realizzata la copertura sommitale delle mura e consolidata la torre. Oggi restituiamo ai viterbesi un importante simbolo della storia cittadina - ha aggiunto l'assessore Allegrini -. Dal dopoguerra ad oggi, questo è stato il primo intervento concreto realizzato sulla torre. Tali lavori rientrano nell'ambito di un progetto più ampio di recupero delle mura e delle torri civiche cittadine, tra queste ricordiamo la torre delle Fortezze e quella più nascosta di via del Pilastro". (Com)