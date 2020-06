Milano: fissata per domani udienza convalida per Massari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata fissata per domani davanti al gip di Milano, Lidia Castellucci, l'udienza di convalida di Paolo Massari, il giornalista ed ex assessore comunale del centrodestra che si trova in carcere da sabato notte con l'accusa di violenza sessuale ai danni di un ex compagna di liceo sua coetanea. Il pm di turno Donata Costa, che coordina l'indagine, ha chiesto la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare in carcere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Milano, i due hanno trascorso la serata insieme in un bar e verso le 21 si sono trasferiti a casa del 54enne in zona Porta Venezia dove sarebbe avvenuto il tentato stupro. La vittima è riuscita a scappare e una volta in strada, seminuda, è stata notata da due ragazzi che hanno allertato il 112. Massari è stato trovato nell'appartamento ed è stato arrestato e condotto a San Vittore. (Rem)