Ue: Germania dovrà aumentare quota bilancio europeo altri 13 miliardi di euro

- La Germania dovrà aumentare la propria quota del bilancio dell'Ue di 13 miliardi di euro ogni anno, pari al 42 per cento in più sui finanziamenti attuali. È quanto reso noto dal governo federale nella risposta a un'interrogazione presentata da Gerald Ullrich, deputato del Partito liberaldemocratico al Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, il calcolo si basa sulla proposta attuale della Commissione europea per il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue 2021-2027. A oggi, la Germania trasferisce al bilancio europeo una media di 31 miliardi di euro all'anno. Un incremento di 13 miliardi di euro rappresenterebbe quindi un aumento di circa il 42 per cento. Come nota “Die Welt”, i dati del governo federale sono soltanto indicativi perché mancano ancora i dettagli della proposta della Commissione europea per il Quadro finanziario pluriennale. Pertanto, l'esecutivo tedesco non è ancora in grado di stabilire quanto elevata sarà il contributo netto della Germania al bilancio dell'Ue. (Geb)