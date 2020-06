© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra realtà è tragica solo per un quarto: il resto è comico. Si può ridere su quasi tutto. Così ricordiamo Alberto Sordi che, interpretando i ruoli di vigliacco, opportunista, idealista ed eroe, rappresentava non solo una maschera ma lo spaccato di un'intera società". Lo scrive, in un tweet, il Pd capitolino. (Com)