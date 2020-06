M5s: interrogazione Tajani a Borrell, Commissione verifichi finanziamenti Venezuela a M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente ed eurodeputato di Forza Italia, Antonio Tajani, ha presentato una interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta al vicepresidente della Commissione europea e Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, per chiedere quali azioni intenda avviare la Commissione Ue per verificare se partiti nazionali ed europei abbiano ricevuto finanziamenti dal regime venezuelano e per quanto tempo e quali azioni intenda intraprendere Borrell di concerto con il Consiglio europeo se tali finanziamenti illeciti fossero verificati. L'oggetto dell'interrogazione di Tajani riguarda le "interferenze del regime venezuelano nei processi democratici europei" e nel documento il vice presidente di Forza Italia spiega che oggi "il 15 giugno 2020, il quotidiano spagnolo Abc ha pubblicato dei documenti riservati risalenti al 2010, secondo cui Nicolas Maduro, all'epoca Ministro degli esteri venezuelano, avrebbe autorizzato un finanziamento da 3,5 milioni di euro destinato al Movimento 5 Stelle in Italia". (segue) (Beb)