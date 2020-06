M5s: interrogazione Tajani a Borrell, Commissione verifichi finanziamenti Venezuela a M5s (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani sottolinea che "le ingerenze elettorali straniere sono una minaccia per le democrazie europee e gli unici a beneficiarne sono i movimenti anti-Ue e le forze estremiste e populiste" e che "già nella Comunicazione del 12 settembre 2018, la Commissione europea si era impegnata ad assicurare elezioni europee libere e corrette. Ad ottobre 2019, il Parlamento europeo ha votato una risoluzione per denunciare il sostegno finanziario diretto o indiretto da parte di paesi terzi ad attori politici europei". Alla luce di tutto questo, "quali azioni intende intraprendere il vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per tutelare la democrazia ed i cittadini europei e garantire elezioni libere negli Stati membri? Quali azioni intende avviare la Commissione per verificare se partiti nazionali ed europei abbiano ricevuto finanziamenti dal regime venezuelano e per quanto tempo? Quali azioni intende intraprendere il vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante di concerto con il Consiglio europeo se tali finanziamenti illeciti fossero verificati?", chiede Tajani alla Commissione. (Beb)