Frosinone: riapre oggi a Sora la biblioteca comunale

- Nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19, riapre, oggi, al pubblico la Biblioteca comunale di Sora come aveva annunciato, nei giorni scorsi, il sindaco Roberto De Donatis. La chiusura della struttura si era resa necessaria nel mese di marzo a causa dell’emergenza sanitaria in corso. "Per garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio - si legge in una nota - non riprenderanno tutti i servizi. Sono per il momento attivi solo il prestito e la restituzione del materiale librario. È consentita, inoltre, la consultazione dei documenti contenuti nell’Archivio storico. Restano chiuse al pubblico la sala studio e la sala informatica. All’interno della struttura gli utenti sono tenuti al rispetto di alcune importanti regole. Per effettuare le operazioni di prestito e restituzione dei libri è necessario prendere appuntamento. L’accesso alla struttura è consentito ad una persona per volta, dotata di mascherina. All’entrata è necessario igienizzare le mani con l’apposito gel a disposizione del pubblico. Gli utenti non possono accedere nei locali interni della biblioteca ma devono sostare all'ingresso dove è possibile rivolgersi agli operatori per chiedere il materiale desiderato in prestito o consegnare quello in restituzione. Si invitano gli utenti al rispetto di un’adeguata distanza interpersonale (non inferiore ad un metro) con gli operatori bibliotecari". (Com)