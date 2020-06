M5s: Casini, smentiscano indiscrezioni su finanziamenti da Venezuela e siano convincenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore e leader di Centristi per l'Europa Pier Ferdinando Casini sottolinea che "Chavez e Maduro non sono nuovi nel finanziamento di movimenti politici esteri: lo abbiamo visto - continua il parlamentare in una nota - in tutto il mondo occidentale. Il Movimento cinque stelle deve smentire con nettezza queste indiscrezioni e deve essere convincente. Peraltro bisogna riconoscere che il ministro degli Esteri, che loro hanno - conclude l'ex presidente della Camera -, in questi mesi si è mosso in modo ineccepibile in ordine alle nostre alleanze internazionali". (Com)