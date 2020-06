Russia: ambasciatore britannico a Mosca, continueremo a sostenere Whelan e la sua famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito continuerà a sostenere Paul Whelan, condannato nella Federazione Russa per spionaggio. Lo ha dichiarato l'ambasciatore britannico in Russia Deborah Bronnert, in seguito all'udienza. "La squadra dell'ambasciata britannica ha lavorato a stretto contatto con l'ambasciatore degli Stati Uniti in Russia John Sullivan sul caso Whelan e le missioni diplomatiche canadese e irlandese. Tutti abbiamo fornito sostegno consolare a Paul e alla sua famiglia, e continueremo a farlo. Continueremo a sollevare questo argomento con l'autorità russa, anche ai massimi livelli", ha affermato il diplomatico. Oggi il tribunale della città di Mosca ha condannato il cittadino statunitense a 16 anni di colonia di massima sicurezza per spionaggio. Whelan ha anche cittadinanza canadese e irlandese, oltre che britannica. (Rum)