Viabilità: Anas, limitazioni al traffico lungo la ss 526 dell'est Ticino in provincia di Milano

- Anas comunica in una nota di aver programmato la chiusura della statale 526 "dell' Est Ticino" a partire dalle ore 20 di questa sera fino alle ore 05 di domani, per consentire le prove di carico sul ponte sul Naviglio nel territorio comunale di Robecco sul Naviglio. Il traffico sarà deviato sul seguente percorso alternativo: gli autoveicoli provenienti da Magenta e diretti ad Abbiategrasso dovranno svoltare sulla via Isonzo, proseguire su via Brocca, via Sant'Ambrogio, via Casterno fino a riprendere la statale 526. Gli autoveicoli provenienti da Abbiategrasso e diretti a Magenta dovranno svoltare in via Pietrasanta, proseguire per via Carpenzago, via Brocca, via Isonzo, fino a riprendere la statale. (Com)