Imprese: Open Fiber entra nell’Avalon Campus di Irideos

- Open Fiber si unisce ai grandi operatori e Ott (Over the top) già presenti nell’Avalon Campus milanese di Irideos, il più grande internet hub privato italiano, dove si incontrano le reti Internet italiane, le principali piattaforme di cloud pubblico e le più grandi infrastrutture di broadcasting. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. “La nostra presenza nell’Avalon Campus di Irideos rende la nostra infrastruttura di rete sempre più aperta ed accessibile a tutti gli operatori italiani ed esteri, per favorire la digitalizzazione del paese e lo sviluppo di servizi sempre più innovativi”, ha commentato Simone Bonannini, direttore per il marketing e il commerciale di Open Fiber. Grazie al nuovo ingresso in Avalon Campus, ha aggiunto Vincenzo Scarlato, direttore marketing di Irideos, operatori e aziende possono connettersi con la massima semplicità alla rete in fibra di Open Fiber. “La potenza della rete di accesso di Open Fiber si coniuga così con l’interconnessione alle reti nazionali ed internazionali degli oltre 150 operatori già ospitati in Avalon”, ha concluso. L’ingresso di Open Fiber nell’Avalon Campus, prosegue la nota, rafforza la partnership tra i due operatori, che nel 2019 hanno siglato un accordo per l’utilizzo da parte di Irideos dell’infrastruttura Open Fiber su tutto il territorio nazionale nelle aree in cui non è presente con infrastrutture proprietarie. (Com)