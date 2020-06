Imprese: Marmomac lancia progetto “Re-start 2020”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa del settore della pietra naturale riparte da Marmomac. La manifestazione internazionale di riferimento per l'industria del marmo conferma l'appuntamento nel 2020 alla Fiera di Verona, dal 30 settembre al 3 ottobre. Lo riferisce un comunicato stampa di Veronafiere. Per sostenere una filiera che in Italia conta 3mila aziende e vale 2,6 miliardi di euro, di cui 1,8 di export, la rassegna veronese lancia il progetto "Marmomac Re-Start 2020". Si tratta di un'edizione speciale di rilancio per il comparto lapideo nazionale verso la "nuova normalità" del post-emergenza Covid19. Il mondo dei marmi, graniti, tecnologie di lavorazione e design, infatti, è stato messo a dura prova dal lockdown, dopo un 2019 che già si era chiuso in contrazione, facendo segnare un -7% alle esportazioni di prodotti lavorati made in Italy. L'obiettivo di "Marmomac Re-start 2020" è quindi proporre a espositori e visitatori specializzati un format fieristico ancora più a misura delle rinnovate esigenze di business e internazionalità, sicuro dal punto di vista sanitario, con maggiori servizi e tariffe di partecipazione personalizzate. (segue) (Com)