Imprese: Marmomac lancia progetto “Re-start 2020” (2)

- Per ottobre, grazie ad attività mirate di incoming in collaborazione con la rete estera di Ice-Agenzia, si punta a richiamare in fiera a Verona operatori e buyer da tutto il mondo: un target da raggiungere partendo da un nucleo europeo, oggi già garantibile, per arrivare con il susseguirsi delle varie aperture a coinvolgere i diversi paesi per una internazionalità piena. E per connettersi con i mercati extra-Eu che non potranno ancora essere presenti a causa delle restrizioni, Marmomac sta realizzando strumenti innovativi per rendere possibili incontri b2b virtuali. "Con Marmomac Re-Start vogliamo assicurare alla più importante community mondiale del marmo di cui siamo promotori da 55 anni, un'edizione 2020 in totale sicurezza e nel segno del rilancio, per ripartire insieme a clienti, espositori e operatori, rispondendo alla sfida che il settore è chiamato a raccogliere. Si tratta di scommessa del sistema-Verona e più in generale del sistema- Paese, affinché la ripresa per l'industria lapidea parta dall'Italia, dove Veronafiere organizza l'evento leader", ha dichiarato Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere. Sul fronte del layout espositivo, ci sono conferme e novità. Torna "The Italian Stone Theatre", l'esposizione che racconta l'interazione tra pietra, progetti di grandi studi di architettura internazionali e tecnologie di lavorazione innovative sviluppate in Italia. Cambia, invece, il layout del salone, con il nuovo ingresso dalla porta Re Teodorico, l'utilizzo dei padiglioni 6, 9, 10, 11 e 12, e delle aree esterne B, D e Avenue E. Una soluzione logistica studiata anche in funzione del protocollo di sicurezza “#safebusiness” sviluppato insieme agli altri maggiori operatori fieristici nazionali. (Com)