Stati Generali: Bellanova, agroalimentare al centro per Italia sostenibile e moderna

- La ministra Teresa Bellanova a proposito del masterplan "Progettiamo il rilancio" in discussione alla seconda giornata degli Stati generali per l'economia convoati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, commenta: "E' l’avvio di un percorso, importante e necessario perché il Paese ha bisogno di una strategia lungo cui orientare tutti i segmenti e che avrà nel confronto parlamentare uno degli epicentri di discussione e costruzione. Già nel masterplan alcune priorità sono indicate e sono soddisfatta della centralità riconosciuta alla filiera agroalimentare e alla sua strategicità. In questo lavoro c’è un’idea di Paese, ci sono proposte utili per rendere l’Italia forte, sostenibile e moderna. Possiamo essere un’avanguardia nel mondo per come sapremo affrontare il rilancio post Covid e per la transizione ecologica". (segue) (Com)