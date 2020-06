Stati Generali: Bellanova, agroalimentare al centro per Italia sostenibile e moderna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo avevamo detto presentando le linee programmatiche nell’ottobre scorso: Agricoltura, Foreste, Pesca e Agroalimentare al centro dell’Agenda politica e sociale del Paese, prosegue Bellanova, "non abbiamo dunque dovuto aspettare la drammatica emergenza - prima potentemente sanitaria adesso anche produttiva, economica e sociale - determinata dal Covid 19 per aver ben chiare la strategicità di questa filiera per il nostro Paese. Lo dicono i fatti: dalle risorse e misure presenti nella Legge di bilancio agli interventi emergenziali. Doveroso riconoscimento alla filiera della vita che anche nelle difficoltà ha sempre garantito l’approvvigionamento di cibo. Che questo settore rappresenti una parte rilevante dell’interesse nazionale è indubbio, e così il suo essere determinante in molti degli snodi che dovremo affrontare, dal rilancio economico al futuro verde come lo stesso Masterplan restituisce". (segue) (Com)