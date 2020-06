Stati Generali: Bellanova, agroalimentare al centro per Italia sostenibile e moderna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una filiera determinante, lo voglio ribadire - continua Bellanova - cruciale in termini produttivi ed economici, corrispondendo al 14 per cento del Prodotto Interno Lordo. E in termini di sovranità, qualità e sicurezza alimentare, tutela e salvaguardia del territorio, del paesaggio, e di risorse preziosissime come suolo, acqua e aria. La Strategia nazionale per il sistema agricolo, agroalimentare, forestale, della pesca e dell’acquacoltura, presentata al governo e ripresa nel masterplan, guarda al futuro del settore e del Paese. La illustreremo nelle sue linee essenziali nei prossimi giorni, convinti che da qui passa davvero la strada per lo sviluppo dell’economia circolare e di un nuovo modello di società. Dove inclusione, competizione e cooperazione possano essere parole di pratica quotidiana". (Com)