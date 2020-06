Infrastrutture: Diga rinascita, Sudan incaricato di redigere bozza su questioni in sospeso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Risorse idriche e dell’irrigazione di Etiopia, Egitto e Sudan hanno incaricato Khartum di redigere una bozza di accordo sulle questioni in sospeso sul riempimento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). In una dichiarazione rilasciata dal ministero dell'Irrigazione sudanese, che ha presieduto l’ultima riunione in videoconferenza di ieri, si afferma che le parti hanno avviato discussioni sulla base di un "documento consensuale" che è stato inviato alle altre due parti. “Le discussioni dell'incontro di oggi (ieri) si sono incentrate sugli aspetti tecnici del riempimento e del funzionamento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) durante le normali stagioni delle piogge, nella stagione secca o nei periodi prolungati di siccità, nonché sulla creazione di un meccanismo operativo a lungo termine”, afferma la nota, secondo cui al termine dell'incontro le parti hanno incaricato il Sudan di redigere “un nuovo documento consensuale basato sui commenti dei tre paesi durante l'incontro di oggi”, si legge nella nota, ripresa dal quotidiano “Sudan Tribune”. I ministri hanno inoltre concordato di riunirsi nuovamente oggi, 15 giugno, per discutere della proposta e valutare di conseguenza il processo negoziale e le fasi successive. (segue) (Res)