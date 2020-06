Infrastrutture: Diga rinascita, Sudan incaricato di redigere bozza su questioni in sospeso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato scorso il portavoce del ministero dell’Irrigazione egiziano, Mohamed al Sebae, aveva dichiarato che i colloqui relativi al riempimento della diga Gerd sono nuovamente falliti dopo la proposta di Addis Abeba alle controparti di rinunciare ai loro di diritti sulle risorse idriche del Nilo. “La proposta etiope afferma che l'Etiopia ha il diritto assoluto di cambiare e modificare unilateralmente le regole che governano il processo di riempimento e funzionamento della diga indipendentemente dal fabbisogno idrico dei paesi a valle”, ha affermato Al Sebae. "L'Etiopia cerca di imporre il fatto compiuto all'Egitto e al Sudan imponendo loro la scelta di firmare questa proposta sotto la minaccia di un riempimento unilaterale della Gerd il prossimo mese”, ha aggiunto. "La posizione dell'Etiopia è inaccettabile e non riflette alcun legame di buon vicinato", ha aggiunto. "Questa proposta conferma che l'Etiopia manca della volontà politica di raggiungere un accordo equo e rivela le sue intenzioni di sfruttare le risorse transfrontaliere senza alcun controllo e indipendentemente dai diritti e dagli interessi dei paesi a valle", ha sottolineato. A gennaio scorso le autorità di Egitto, Etiopia e Sudan si sono incontrate a Washington accordandosi sulle fasi di riempimento della Gerd durante la stagione delle piogge di ogni anno partendo da luglio e sul considerare l'impatto sulle riserve a valle di altre dighe sul Nilo azzurro. Due settimane dopo, gli stessi ministri si sarebbero dovuti incontrare per completare colloqui su materie tecniche e legali sul riempimento e finalizzare un accordo elaborato da Banca mondiale e Usa. La delegazione etiope non ha tuttavia partecipato adducendo la necessità di proseguire consultazioni interne. (Res)