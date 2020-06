Difesa: Kosovo, oggi celebrazioni per tradizionale festa dell’Arma di Artiglieria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 102mo anniversario dei fatti d'arme sul fronte italiano - la Prima guerra mondiale - il 17mo reggimento artiglieria controaerei “Sforzesca” di Sabaudia, attualmente impiegato in Kosovo nell’ambito dell’Operazione Kfor Nato “Joint Enterprise”, ha celebrato presso Camp “Villaggio Italia” la tradizionale festa dell’Arma di Artiglieria. Come riferisce un comunicato stampa, la cerimonia rappresenta per tutti gli artiglieri un momento per ricordare e onorare le eroiche gesta di coloro che si sacrificarono nel giugno 1918 in quella che è ricordata come “Battaglia del Solstizio” (o seconda battaglia del Piave) tra l’Esercito imperiale e il Regio esercito e che vide sopraffatte le forze austroungariche nella loro ultima grande offensiva della Prima guerra mondiale. Alla cerimonia ha presenziato il Comandante del Regional Command West di Kfor, colonnello Natale Gatti e una rappresentanza dei sei contingenti stranieri che operano insieme agli artiglieri controaerei di Sabaudia, nell’ambito dell’unità multinazionale, a guida italiana, responsabile del settore occidentale del Kosovo, attualmente su base 17mo reggimento artiglieria controaerei. (segue) (Com)