Difesa: Kosovo, oggi celebrazioni per tradizionale festa dell’Arma di Artiglieria (2)

- Il suggestivo seppur breve evento, inevitabilmente condizionato dalle misure adottate per limitare il rischio di contagio da Covid-19, ha avuto inizio con la solenne cerimonia dell’alzabandiera e l’allocuzione del comandante Gatti il quale ha formulato gli auguri di sempre maggiori fortune a tutti gli artiglieri presenti in Kosovo e in servizio presso la sede stanziale di Sabaudia. A seguire la lettura della preghiera per la Patria. La commemorazione si è conclusa con la deposizione di una corona presso il Monumento ai Caduti dove sono stati ricordati i soldati che, nel corso dei 21 anni di mandato che fanno di Kfor la più longeva delle missioni sotto l’egida Nato, hanno sacrificato la loro vita per garantire la pace. Solo alcuni giorni fa, il 12 giugno, ricorreva l’anniversario dell’ingresso delle prime truppe della Nato, determinanti per la pace e la stabilità della regione, da allora saldamente mantenute grazie alla Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che continua ad essere garante della sicurezza e della libertà di movimento per tutte le comunità del Kosovo. (Com)