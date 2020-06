Roma: Bordoni (Lega), uffici sguarniti al Centro operativo interforze di Castel Fusano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uffici sguarniti al Centro operativo interforze di Castel Fusano, per la prevenzione antincendi e la protezione della pineta, quest'anno mancano carabinieri forestali. Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni. "La questione - spiega - è emersa stamattina in commissione Ambiente, alcuni impianti antincendio risultano ancora non funzionanti e la tecnologia promessa ancora non è arrivata. La carenza del personale dei carabinieri della forestale, che quest'anno non sarà presente, aggrava maggiormente la situazione. C'è da evidenziare anche l'indisponibilità del Simu di Roma Capitale a fornire mezzi di movimentazione terra". "A furia di non incentivare e di non spostare personale - prosegue Bordoni - la coperta è sempre più corta ma nessuno dimentica l'estate in cui a bruciare fu parte della Pineta. Per la vulnerabilità dell'area agli incendi boschivi la Riserva del litorale romano è posta sotto tutela dei Carabinieri Forestale e dei Vigili del Fuoco che gestiscono, con le rispettive competenze, la Centrale operativa interforze – Coi. insieme al servizio giardini. Bisogna incrementare il personale nella sala operativa, le attuali forze messe in campo non bastano la pineta è spesso oggetto dell'attenzione di piromani o di incendi di origine non sempre identificabile. Anche quest'anno si arriva in ritardo e come accade spesso l'unica speranza è che non sia una estate troppa torrida e secca altrimenti il rischio incendi sarebbero veramente molto elevato". (Com)