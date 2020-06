Lavoro: Masucci (Fit-Cisl Lazio), preoccupati per lavoratori appalti ferroviari ancora senza cig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo fortissima preoccupazione per i lavoratori degli appalti ferroviari e per le loro famiglie: molte persone sul nostro territorio sono allo stremo, perché a causa dell'emergenza coronavirus sono in cassa integrazione da mesi, ma non la percepiscono, a causa di ritardi nell'erogazione". È quanto dichiara il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci. "La situazione - prosegue il sindacalista - è inaccettabile e deve sbloccarsi il prima possibile: le persone non possono e non riescono a tirar avanti così a lungo senza alcuna forma di sostegno al reddito, si deve fare qualcosa al più presto. L'emergenza che abbiamo attraversato dovrebbe averci ricordato l'importanza della solidarietà e di un'equa distribuzione sociale delle risorse. In questo momento, invece, una categoria già fragile è in difficoltà massima: nel Lazio sono tra 1.300 e 1600 soltanto gli addetti agli appalti ferroviari che, nonostante garantiscano elementi essenziali della qualità del servizio, quale la pulizia dei treni e delle stazioni, la ristorazione e l'accompagnamento notte, sono spesso in balia di cambi appalto che seguono la logica del massimo ribasso e dello 'spezzatino': la continuità contrattuale di questi lavoratori è frequentemente interrotta, con la relativa incertezza economica e occupazionale. Fortunatamente chi attualmente opera nell'accompagnamento notte e nella ristorazione ha ricevuto l'anticipazione della cig da parte della società Elior, che è stata l'unica ad assumere questa decisione". Masucci poi ricorda la proposta del sindacato: "Da tempo tuttavia proponiamo al Gruppo Fs la reinternalizzazione di tutti i lavoratori in una società di servizi, per evitare numerose criticità che riguardano sia il servizio che l'occupazione. In questo momento, a una situazione già fortemente problematica attraversata dagli addetti al comparto si è aggiunto, per molte persone, il ritardo nell'erogazione degli ammortizzatori sociali, che rende il quadro veramente inaccettabile e insostenibile. Bisogna agire presto e bene". (Com)