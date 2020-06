Regno Unito: associazione consumatori, accordo commerciale con Usa rischioso per sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo commerciale con gli Stati Uniti rappresenta il maggior rischio per la sicurezza alimentare del Regno Unito dai tempi del morbo della mucca pazza. Questa è l'opinione dell'associazione di consumatori Which? ripresa dal quotidiano britannico "Independent". "Il premier britannico Boris Johnson aveva precedentemente promesso che avrebbe impedito l'importazione di pollo al cloro e di manzo contenente ormoni dagli Stati Uniti. Pur di raggiungere un accordo rapido con il presidente statunitense Donald Trump, Johnson sembra essere disposto a cambiare idea sulla questione", ha affermato l'associazione che ha espresso le sue preoccupazioni in merito alla questione in una lettera al ministro per il Commercio internazionale Liz Truss. Which? ha notato come in seguito allo scoppio del morbo della mucca pazza negli ultimi anni Novanta, il Regno Unito abbia "condotto una rivoluzione nella sicurezza alimentare" e sia diventato un leader globale nella protezione del pubblico. "Tutto questo potrebbe essere messo a rischio in base all'approccio che il governo adotterà nel secondo round di negoziati con gli Stati Uniti", ha aggiunto l'associazione. "Which? riconosce i benefici del commercio, e i vantaggi di un accordo commerciale tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. Tuttavia ciò non può avvenire alle spese dei nostri standard alimentari e della fiducia dei consumatori", ha scritto l'organizzazione. Downing Street sta valutando di abbandonare la decisione di proibire l'importazione delle carni di basso livello per introdurre invece un regime di "tariffe doppie" che imponga dazi più alti sui prodotti che non soddisfano gli standard del Regno Unito. "I consumatori britannici temono, legittimamente, che due decenni di progressi sulla sicurezza alimentare vengano dati via in due settimane per i negoziati con gli Stati Uniti", ha commentato il direttore della sezione di protezione dei consumatori di Which? Sue Davies. (Rel)