Fase 3: Fornaro (Leu), proteggere tutti i più fragili

- Il capogruppo di Liberi e uguali, Federico Fornaro, afferma che "l'obiettivo di proteggere le fasce più fragili della popolazione deve rimanere uno dei cardini dell'azione del governo in questa crisi prodotta dal Covid 19. È fondamentale - spiega in una nota - che subito sia erogata tutta la cassa integrazione richiesta e che vi sia una proroga di ulteriori quattro settimane. Il reddito di emergenza deve coprire tutta la richiesta che arriva da chi non ha altre forme di reddito. Ritardi e intoppi burocratici sono i migliori alleati di chi soffia sulla rabbia sociale non per risolvere i problemi ma per meri obiettivi propagandistici e di consenso spicciolo. Tutti gli enti interessati devono quindi - conclude Fornaro - compiere uno sforzo straordinario affinché nessuno resti senza sostegno da parte dello Stato, come prevedono i decreti già approvati". (Com)