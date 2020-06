Bangladesh: coronavirus, oltre 90 mila casi e 1.200 decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier, Sheikh Hasina, in un discorso tenuto oggi in una cerimonia virtuale per il 34mo anniversario della Forza speciale di sicurezza (Ssf), ha detto che non intende accettare la sconfitta contro una “forza invisibile” e ha esortato la popolazione a rimanere fiduciosa. La leader ha assicurato che il governo sta dando la massima attenzione per garantire cibo, cure e istruzione a tutti e ha ricordato l’importanza del rispetto delle misure di igiene. Hasina si è rammaricata per il fatto che l’emergenza sanitaria ed economica abbia interrotto il progresso del paese sulla via dello sviluppo, oltre a impedire la celebrazione del centenario del padre della nazione (nonché suo padre), Sheikh Mujibur Rahman, noto anche come Bangabandhu, amico del Bengala, o Mujib. (segue) (Inn)