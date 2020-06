Bangladesh: coronavirus, oltre 90 mila casi e 1.200 decessi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’epidemia è emersa nel paese l’8 marzo e il primo decesso è avvenuto il 18 marzo. Il governo ha imposto il blocco delle attività produttive e dei movimenti non essenziali il 24 marzo e lo ha prorogato più volte, fino al 31 maggio. Nonostante l’aumento dei contagi, l’esecutivo ha deciso di non prorogarlo ulteriormente e di avviare una graduale ripresa di tutte le attività, dopo gli allentamenti di alcune misure già introdotti in precedenza. Agli uffici e ai trasporti pubblici è stato consentito di operare su scala ridotta fino a oggi, 15 giugno, con un numero limitato di visitatori e passeggeri. Le linee guida per gli uffici sono state confermate anche per dopo il 15 giugno, visto l’incremento dei casi. I voli sono autorizzati, con alcune restrizioni. Le scuole sono ancora chiuse e permangono il coprifuoco dalle 20 alle 6 e la limitazione di orario, dalle 10 alle 16, per negozi e centri commerciali. (Inn)