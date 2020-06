Monza: al via oggi il progetto M@D Monza @rte Diffusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto M@D (Monza @rte Diffusa), che parte oggi a Monza, con un calendario fluido, popolerà la città con diverse opere all'insegna di una mostra viva, in continuo divenire e trasformazione. Il progetto nasce dalla domanda se oggi sia ancora possibile proporre mostre, interventi di scultura e installazioni fuori dalle gallerie private, dagli spazi espositivi e musei, per tornare a vivere quella naturale dimensione “ambientale” dei luoghi cittadini in cui incontrare la gente proprio là dove questa vive quotidianamente. È un’idea così folle (MAD in inglese) pensare di ridare la naturale contestualizzazione pubblica alla scultura contemporanea? Secondo questo progetto pare proprio di no. Leo Galleries e il critico/curatore d’arte Matteo Galbiati vogliono ora offrire "una mostra per la città, una mostra attraverso la città". La collettiva, composta da artisti diversi per generazioni ed esperienze, porta in città sculture e installazioni (di repertorio o create appositamente) in luoghi scelti secondo la precisa modulazione determinata da ciascuna opera, o laddove l’artista si è sentito più ispirato per il suo intervento (alcuni lavori rimarranno in permanenza come dono alla città). M@D vuole far incontrare le opere con la gente in spazi non convenzionali e stimolare quel dialogo e confronto culturale che di norma restano circoscritti a pochi ed elitari ambienti, molto spesso impermeabili e insensibili alla voce critica della 'massa'. M@D 2020, dopo il forzato blocco imposto dal Covid-19, acquisisce ulteriore senso. Primo evento culturale, collettivo e cittadino che riporta, col pretesto dell'esperienza artistica, l’attenzione sul valore del nostro ritrovarci e sul senso del nostro essere comunità. Etica ed estetica si incontrano in M@D per promuovere una nuova socialità dell’arte. (segue) (Com)