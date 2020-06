Monza: al via oggi il progetto M@D Monza @rte Diffusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’arte è un volano dirompente, capace di trasformare e modificare la nostra percezione dello spazio, dichiara il Sindaco Dario Allevi. Questa è la 'filosofia' di 'Monza @arte diffusa' che abbandona le gallerie, gli spazi espositivi e i musei. Le strade e piazze della città, i luoghi in cui ogni giorno le persone si incontrano, diventano così un museo a cielo aperto. E, soprattutto, si trasformano negli “hub” della connessione tra arte – in particolare sculture e installazioni - e persone. Un rapporto che fa bene alla testa e, soprattutto, all’anima". "Uno degli obiettivi del mio assessorato - spiega Massimiliano Longo,assessore alla Cultura – è fare rete e creare relazioni stabili fra tutte le istituzioni culturali che operano sul territorio. Su questa linea abbiamo realizzato molti progetti, tra cui 'Monza @rte Diffusa', che ha reso possibile un’importante collaborazione tra amministrazione comunale, artisti e una galleria d’arte. L’obiettivo di questo lavoro è 'folle': portare l’arte fuori dalle gallerie e dai musei e occupare i “luoghi” della vita di tuti i giorni per mettere in contatto opere d’arte e persone, coinvolgendo un pubblico diverso e più giovane, andando così oltre a quel perimetro tradizionale degli appassionati. E in questo periodo di ritorno alla normalità abbiamo bisogno di un po’ di sana follia". (segue) (Com)