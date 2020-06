Monza: al via oggi il progetto M@D Monza @rte Diffusa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul profilo Instagram (IG: mad_monza) e facebook del progetto si potranno, quindi, seguire tutte le fasi di costruzione di questo progetto, gli aggiornamenti con le foto delle opere che verranno installate nei luoghi pronti ad accoglierle. Verrà anche aggiornata una mappa in GoogleMaps (vedi QRCode allegato) dove poter trovare le collocazioni e i riferimenti delle differenti installazioni. In occasione della collettiva di tutti gli artisti, presso Leo Galleries, durante il finissagge della mostra diffusa, nel mese di settembre verrà presentato il catalogo, edito da Vanillaedizioni, con i testi critici di Matteo Galbiati e Kevin McManus e le immagini di tutte le opere (fotografate nei luoghi monzesi che le hanno accolte), accompagnate dalle schede introduttive a cura delle studentesse del corso di Didattica dei Linguaggi Artistici dell’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia. (Com)