Cultura: Napoli teatro festival Italia, da domani biglietteria aperta

- Sarà attiva da domani la biglietteria del Napoli teatro festival Italia 2020, in programma dal 1 al 31 luglio. I ticket saranno acquistabili online attraverso il sito della manifestazione napoliteatrofestival.it, e in 26 punti vendita autorizzati in Campania. Durante il Festival il pubblico potrà comprare i biglietti anche presso i botteghini allestiti nei luoghi di spettacolo, previa disponibilità, a partire da un'ora prima dell'inizio degli eventi a Napoli e due ore prima per quelli in regione. La tredicesima edizione del Napoli teatro festival Italia, la quarta diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata con il forte sostegno della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano, presenta 130 eventi, per un calendario di un mese, distribuiti in 19 luoghi tutti all'aperto con una sola eccezione: il Teatro di San Carlo. Per il quarto anno consecutivo, in collaborazione con la direzione regionale Musei Campania, sarà Palazzo Reale di Napoli la sede principale del Festival, luogo di assoluta centralità in città. Con l'obiettivo di valorizzare beni architettonici e paesaggistici della Campania, quest'anno il Festival si avvarrà, tra le tante location, anche di diverse aree del Real Bosco di Capodimonte. Il Napoli teatro festival Italia si pone come organismo di crescita culturale e sociale, e in tal senso favorirà la partecipazione del pubblico continuando a proporre un'oculata politica di prezzi, con biglietti popolari (da 8 a 5 euro) e agevolazioni assolute per le fasce sociali più deboli. Il ricavato degli spettacoli inseriti nella sezione Musica sarà devoluto in beneficenza all'Istituto nazionale tumori "Fondazione Pascale" di Napoli. (Ren)