Tunisia: sgombrata manifestazione davanti al parlamento

- Le forze di sicurezza della Tunisia hanno sgombrato una manifestazione per chiedere lo scioglimento del parlamento e il cambiamento del sistema elettorale in vigore nel Paese nordafricano. I manifestanti si sono riuniti davanti al Palazzo del Bardo, sede dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), mostrando striscioni e scandendo slogan per chiedere lo scioglimento del parlamento a causa delle "scarsa performance" per quanto riguarda, in particolare, i principali dossier nazionali, tra cui la lotta contro la disoccupazione, la povertà e tutte le forme di emarginazione e ingiustizia sociale. I manifestanti hanno cercato di entrare pacificamente dentro al parlamento e criticato l’assemblea tunisina perché, a loro dire, si occuperebbe di questioni extra nazionali, dedicando lunghe sessioni plenarie a dossier che non interessano i tunisini. Il gruppo di manifestanti ha inoltre criticato il presidente dell’Arp, Rachid Ghannouchi, per le sue presunte ingerenze negli affari interni della Libia, denunciando inoltre la presunta violazione del diritto costituzionalmente garantito di manifestare pacificamente con il pretesto delle misure anti-coronavirus. Secondo gli organizzatori, infatti, le autorità hanno revocato il permesso per la manifestazione all’ultimo momento. Alcuni autobus che trasportavano manifestanti sono stati dirottati, impedendo il loro arrivo al Bardo. Da fine maggio sono stati lanciati diversi appelli per sciogliere il Parlamento e osservare i sit-in permanenti davanti al parlamento. Diversi partiti di opposizione e organizzazioni nazionali, tra cui l'Unione generale tunisina del lavoro (il maggiore sindacato del paese), chiedono un referendum per avviare una "nuova Repubblica" tunisina dato il "fallimento" della rivoluzione del 2011. (Tut)