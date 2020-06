Spagna: imprese, governo mantenga in vigore le riforme positive per sistema economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le grandi imprese spagnole hanno chiesto al governo del premier, Pedro Sanchez, la garanzia della certezza del diritto e la non cancellazione delle riforme che stavano funzionando per il sistema economico-produttivo del paese. È quanto emerso oggi dall'incontro organizzato Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) con l'obiettivo di contribuire alla ripresa del paese duramente colpito dalla pandemia del coronavirus. Il forum, che si protrarrà in videoconferenza fino al 25 giugno, ha visto la partecipazione dei presidenti della Ceoe, Antonio Garamendi, Inditex, Pablo Isla, Mercadona, Juan Roig, Santander, Ana Botin, Bbva, Carlos Torres, Caixabank, Jordi Gual e Bankia, Jose Ignacio Goirigolzarri. Secondo Ana Botin, se le proposte provenienti dal mondo della politica non aiuteranno la comunità imprenditoriale a creare posti di lavoro "devono essere ripensate". Il presidente della Ceoe, Antonio Garamendi, ha aggiunto che tutti gli uomini d'affari sono uniti in un patto di "impegno" per la Spagna e sono pronti a collaborare con "lealtà" ed "indipendenza" con il governo per cercare di trovare le soluzioni migliori per il rilancio. Le grandi aziende hanno espresso alcune preoccupazioni generate dalla pandemia e che richiedono risposte rapide ed efficaci come, la ripresa del turismo, la necessità di mantenere la cassa integrazione straordinaria (Erte) varata dal governo per arginare le conseguenze economiche del coronavirus e le garanzie di finanziamento per le piccole e medie imprese.(Spm)