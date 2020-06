Cooperazione: Ue, oggi volo per Kabul con 100 tonnellate materiali salvavita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato che un ponte aereo umanitario, un volo Eu Humanitarian Air Bridge, che partirà oggi da Maastricht, nei Paesi Bassi, con destinazione Kabul, in Afghanistan, all'interno della risposta globale dell'Unione al coronavirus, per consegnare 100 tonnellate di materiali salvavita. Il volo è interamente finanziato dall'Ue e fa parte dei voli Air Bridge in corso verso aree critiche del mondo. La Commissione ha ricordato che l'Ue sta inoltre fornendo un nuovo pacchetto di aiuti di 39 milioni di euro per potenziare la risposta del coronavirus e aiutare le vittime di guerre, sfollamenti forzati e catastrofi naturali in Afghanistan. "In questo momento difficile, l'Ue continua a sostenere i più vulnerabili in Afghanistan. La pandemia di coronavirus pone enormi sfide logistiche per la comunità umanitaria, mentre i bisogni rimangono elevati in aree critiche. Con questo ponte aereo, l'Ue sta fornendo assistenza vitale come cibo, alimentazione, acqua, rifugio per garantire che gli aiuti raggiungano il maggior numero di persone possibile e per aiutare a sostenere il popolo afgano", ha dichiarato il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic. I progetti umanitari dell'Ue in Afghanistan si concentrano sulla fornitura di assistenza sanitaria d'emergenza, alloggio, assistenza alimentare, accesso all'acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie, nonché a vari servizi di protezione a sostegno di donne e bambini, ha spiegato la Commissione. (Beb)