Polonia: Commissione Ue approva sostegno da 9 milioni di euro a società agricole

- La Commissione europea ha approvato un regime polacco di circa 9 milioni di euro a sostegno delle società attive nel settore agricolo colpite dall'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato la Commissione spiegando che il sostegno sarà aperto a tutte le società attive nel settore della produzione agricola primaria. L'aiuto sarà concesso per coprire fino al 2 per cento del tasso di interesse sui prestiti per le piccole e medie imprese (Pmi) e fino all'un per cento del tasso di interesse sui prestiti per le grandi imprese. Si prevede che la misura sosterrà più di mille imprese. L'obiettivo del regime è quello di soddisfare le esigenze di liquidità degli agricoltori e di aiutarli a continuare le loro attività durante e dopo l'epidemia. (Beb)