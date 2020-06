Francia: ministro Salute, apice dell'epidemia di coronavirus è ormai alle spalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fase più critica dell'epidemia di coronavirus in Francia è ormai alle spalle. Lo ha detto il ministro della Salute francese, Olivier Veran, ai microfoni dell'emittente televisiva "Lci". Il virus non ha smesso di circolare "sul territorio", ha detto Veran, spiegando che la Francia continuerà a lottare contro questa minaccia sanitaria. "Continuiamo i test e il contact tracking", ha aggiunto ministro, ricordando che bisogna "evitare i raggruppamenti con tante persone in luoghi chiusi". Veran non ha escluso che potrebbero tornare in vigore le restrizioni "se necessario". (Frp)