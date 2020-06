Fase 3: Sciotto (Fapi), il governo riveda la chiusura degli scali siciliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sicilia non può essere penalizzata da una decisione assurda assunta dal ministro dei Trasporti, Paola de Micheli, di chiudere gli scali siciliani di Comiso e Trapani fino a metà luglio: bisogna rivedere al più presto quanto disposto dal governo con il decreto per la razionalizzazione del servizio di trasporto aereo, firmato oggi dal titolare del dicastero. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Evidentemente con tale decisione il governo vuole impedire il flusso turistico nell'isola e bloccare le attività di impresa proprio in questa fase di estrema difficoltà dopo l'emergenza Covid-19: siamo fortemente preoccupati per la ricaduta economica che comporterà lo stop dei voli, per questo chiediamo l'intervento dei parlamentari siciliani e del governatore Nello Musumeci”, ha detto, chiedendo al governo di dimostrare di non essere contro la Sicilia. (Com)