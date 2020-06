Export: Promos Italia lancia prima piattaforma per incontri b2b virtuali, si parte con mercato cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ricadute del Covid hanno imposto di accelerare l'innovazione di processi e metodi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese rendendo il digitale un elemento indispensabile, come previsto anche dal patto per l'export presentato pochi giorni fa dal governo – spiega Giovanni Da Pozzo, presidente di Promos Italia – E grazie a questa piattaforma virtuale garantiamo, per primi in Italia, a imprenditrici e imprenditori di poter avviare o consolidare le relazioni internazionali anche in un momento in cui non è possibile viaggiare e partecipare alle tradizionali manifestazioni promozionali". "In questa fase complessa - aggiunge Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - è ancora più importante essere a fianco delle imprese nell'avviare e consolidare i processi di business internazionale, promuovendo soluzioni innovative per favorire l'export grazie alle grandi opportunità offerte dalle tecnologie digitali. Con il progetto Digital InBuyer China come Camera di commercio ci impegniamo a favorire, tramite una piattaforma dedicata di incontri virtuali, le relazioni commerciali tra i nostri imprenditori e le controparti cinesi, per continuare ad investire in questo importante mercato strategico per l'Italia". La scelta di dedicare i primi appuntamenti alla Cina - spiega la nota - non è casuale: il paese asiatico è il primo mercato ad uscire dall'emergenza coronavirus e la sua economia è la sola al mondo da cui sta ripartendo una domanda consistente per il Made in Italy, una domanda che nel 2019 ha significato 13 miliardi di euro di esportazioni italiane verso il più importante mercato asiatico. (segue) (com)