Export: Promos Italia lancia prima piattaforma per incontri b2b virtuali, si parte con mercato cinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le imprese italiane è un'occasione importante per approfondire le conoscenze di questo mercato ed incontrare comodamente dal proprio ufficio o dalla propria abitazione potenziali acquirenti cinesi, quindi a costi di gran lunghi ridotti rispetto alla partecipazione ad una fiera e con rischi minori. Nei prossimi mesi, comunque, il progetto sarà allargato ad altri mercati internazionali strategici per le relazioni commerciali italiane. "La pandemia di Coronavirus ha colpito fortemente e senza precedenti l'economia globale e questa importante sfida potrà essere superata soltanto lavorando insieme", spiega Li Bin, ministro consigliere per gli affari economici e commerciali presso l'ambasciata cinese in Italia, ringraziando "a nome dell'ambasciata cinese, Promos Italia, la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ChinaEU, Netcomm, ICBC e CIPA per aver creato questa piattaforma digitale, impegnandosi a far ripartire l'attività commerciale per le PMI della Cina e dell'Italia, due Paesi con forti complementarietà economiche e grande potenzialità cooperativa". "Con Digital InBuyer China, il sistema del Made in Italy ha dato prova e coraggio di aver saputo trasformare una sfida mai vista prima in una grandissima opportunità, costruendo un sistema di match-making virtuali che oggi sono in grado di sostituire i mancati eventi b2b tradizionali permettendo comunque la generazione di nuovi contatti business, ma che domani potranno diventare la norma nell'affiancare le fiere professionali, in una vera e propria ottica multi-canale online-offline – commenta Luigi Gambardella, presidente di ChinaEU – Confido nel successo di questa operazione che, portata avanti da partner solidi e lungimiranti, mi auguro risulterà sinergica con il programma della terza China International Import Expo 2020". (segue) (com)