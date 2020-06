Export: Promos Italia lancia prima piattaforma per incontri b2b virtuali, si parte con mercato cinese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Netcomm ha compreso da diversi anni le straordinarie potenzialità della costruzione di un ponte con il mercato cinese - commenta Roberto Liscia, presidente di Netcomm, che prosegue - Il salto evolutivo senza precedenti verso il digitale che l'Italia ha conosciuto proprio durante questa crisi sanitaria ha portato le imprese a considerare lo sviluppo multicanale della propria offerta, anche e soprattutto verso mercati internazionali come quello cinese, non più come una opzione, ma come una necessità. Crediamo che il progetto sviluppato per Promos Italia potrà fare da modello ad altre iniziative simili, mirate a favorire il rilancio delle esportazioni del Made in Italy". "Industrial and Commercial Bank of China, presente in Italia dal 2011 contribuisce con le sue filiali di Milano e Roma allo sviluppo dell'economia italiana e al rafforzamento dei consolidati rapporti di amicizia tra i due Paesi, che accanto ad una grande cultura condividono una storia millenaria e una posizione di primo piano nello scenario geo-economico globale. Nel decidere di partecipare all'importante progetto Digital InBuyer China, la banca - spiega Wei Xiaogang general manager Icbc Milano - intende offrire un importante contributo allo sviluppo internazionale delle pmi italiane in uno dei momenti più drammatici della loro storia". "La China Investment Promotion Agency (Cipa) è impegnata nella promozione del commercio e degli investimenti da e per la Cina, creando un ponte per la cooperazione tra imprese cinesi e straniere. Il progetto Digital InBuyer China ha esattamente questo spirito, per cui abbiamo deciso di collaborare all'iniziativa al fianco di Promos Italia – dichiara Li Yong, Deputy Director of Cipa – Siamo convinti che le relazioni commerciali Italia e Cina abbiano un grande potenziale di crescita e che questo sia il momento giusto per concretizzarlo". (com)