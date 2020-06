Romania: Senato approva disegno di legge per l'estensione dei mandati amministratori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato di Bucarest ha votato a favore del disegno di legge per l'estensione dei mandati degli amministratori locali. Si tratta di una procedura d'urgenza volta a evitare che le comunità locali restino senza sindaci dopo il 21 giugno. Lo riferisce l'agenzia romena "Agerpres". Il progetto è stato inoltrato al Parlamento in seguito a un accordo tra il Partito socialdemocratico (Psd), il Partito nazional liberale (Pnl) e l'Allenza iberal democratica (Alde). L'iniziativa prevede la proroga dei mandati dei sindaci fino al primo novembre. La data delle amministrative è stabilita per legge 60 giorni prima delle elezioni. Il numero minimo di sostenitori per la registrazione della candidatura è stato ridotto a metà, mentre i fascicoli potranno essere inoltrati anche online. Il disegno di legge sarà discusso questa settimana anche dalla Camera dei Deputati, decisionale in questo caso. (Rob)