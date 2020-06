Venezuela: Tajani (FI), ora si capisce perché governo è muto su dolore venezuelani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento che il giornale spagnolo "Abc" attribuisce al servizi segreti venezuelani, nel quale si parla di un versamento milionario del governo di Nicolas Maduro al Movimento 5 Stelle, spiega perché "il governo resti muto davanti alle grida di dolore del popolo venezuelano". Lo ha scritto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook. "Dobbiamo difendere la nostra democrazia da interferenze estere. Presenterò una interrogazione urgente a Borrell per sapere quali partiti in Europa e per quanto tempo hanno ricevuto finanziamenti illeciti dal regime venezuelano", ha concluso Tajani. (Com)