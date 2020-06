Polonia: difensore civico richiama a evitare linguaggio d'odio verso persone Lgbt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il difensore civico polacco, Adam Bodnar, ha richiamato i politici a evitare l'uso di un linguaggio d'odio nei confronti delle persone Lgbt durante la campagna elettorale per le presidenziali. "Nessuna circostanza nel corso della campagna può essere fondamento per la disumanizzazione di un gruppo sociale o per una retorica omofobica", ha scritto Bodnar in un comunicato, indicando la dignità umana come invalicabile limite alla libertà di espressione. Il difensore civico ha così commentato le recenti parole di alcuni esponenti della maggioranza di governo e soprattutto del presidente uscente, Andrzej Duda. Quest'ultimo, durante un evento elettorale svoltosi sabato a Brzeg, nel voivodato di Opole, ha dichiarato che è in corso un tentativo "di persuaderci che la sigla Lgbt indica persone, ma è semplicemente un'ideologia. La prova migliore di ciò è data dal fatto che una parte di coloro che hanno orientamento omosessuale non si identifica con questo movimento e ideologia". Intervistato dall'emittente pubblica "Tvp Info", il deputato di Diritto e giustizia (PiS) Przemyslaw Czarnek ha successivamente dichiarato che bisogna "difendere le famiglie da questo genere di corruzione, di depravazione, di comportamento assolutamente immorale" e, riferendosi ai membri della comunità Lgbt, che "queste persone non sono normali e che bisogna piantarla con questa discussione". (Vap)