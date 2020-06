© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornano in presenza, da giovedì 18 giugno, le sedute dell'Assemblea capitolina. Il consiglio comunale di Roma è convocato per domani, martedì 16 giugno, mercoledì 17 giugno e giovedì 18 dalle 14 alle 19. Per martedì e mercoledì le sedute saranno ancora in modalità telematica, da giovedì su rientrerà in aula Giulio Cesare mantenendo le norme previste a contrasto del Covid-19. (Rer)