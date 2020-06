Imprese: da Unicredit 12 milioni con garanzia Sace per Magni Telescopic Handlers

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Magni Telescopic Handlers, azienda del settore metalmeccanico specializzata in telescopici rotativi e fissi, ha definito con Unicredit un'operazione di finanziamento da 12 milioni di euro, assistita dalle garanzie rilasciate velocemente da Sace nell'ambito del programma Garanzia Italia, a sostegno delle imprese durante l'emergenza Covid-19. Stando al relativo comunicato stampa, l'operazione è stata completata digitalmente ed è strutturata con una durata di 60 mesi: le risorse finanziarie rinvenienti saranno utilizzate per assistere e sostenere la crescita dell'azienda in un contesto sfidante come quello che stiamo vivendo. Più nel dettaglio, prosegue la nota, per Magni Telescopic Handlers il finanziamento si inscrive all'interno di un percorso di crescita declinato anche nella costruzione di un nuovo quartier generale in località Cavazzona di Castelfranco Emilia (Modena) che, già coperto totalmente da un leasing Unicredit, non solo triplicherà la capacità produttiva complessiva del Gruppo modenese ma che anche in termini occupazionali e di indotto regionale segnerà una svolta positiva. Stando alla nota, il progetto è stato voluto da Riccardo Magni, presidente in carica del Gruppo, il cui sogno è sempre stato quello di valorizzare le sue origini natali e dare al mercato del sollevamento un contributo creativo e produttivo di spessore.