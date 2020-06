Imprese: da Unicredit 12 milioni con garanzia Sace per Magni Telescopic Handlers (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una crescita organica, che nella situazione contingente ha incontrato il sostegno finanziario del Gruppo Unicredit, per agevolare la liquidità e consentire una più rapida espansione commerciale del Gruppo a livello mondiale: Magni Telescopic Handlers è la prima azienda che accede ad un finanziamento simile, potendo contare su garanzie solide ma soprattutto sulla credibilità indiscussa del suo leader”, ha detto Magni, parlando di “un altro successo tutto modenese che vede l'imprenditoria protagonista di un rilancio economico importante, in una situazione delicata ed incerta come quella in cui siamo costretti ad operare". “Questa operazione conferma la piena operatività del nostro Gruppo su tutte le soluzioni previste dal decreto Liquidità: più che mai in questa fase di emergenza, riusciamo a garantire con tempestività il nostro sostegno a favore delle eccellenze italiane”, ha commentato Andrea Burchi, regional manager per il Centro Nord di Unicredit. “Magni Telescopic Handlers è un esempio vincente del Made in Italy, un'impresa dinamica e innovativa che ha saputo conquistare una posizione di leadership nel suo segmento di mercato, di rilievo per il rilancio e la crescita del paese”, ha concluso. (Com)