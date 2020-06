Truffe: vendevano online false assicurazioni Rc Auto, 44 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevano creato oltre 220 siti internet, privi di autorizzazione da parte dell'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), che promuovevano l'acquisto di Rc auto per truffare migliaia di ignari cittadini che oltre al danno economico rischiavano, in caso di un sinistro o di un controllo di polizia, il sequestro del veicolo, il ritiro della patente o addirittura una denuncia. È la maxi truffa scoperta dgli investigatori del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza che all'esito dell'operazione 'Fake insurance' hanno identificato e denunciato 44 persone. I finanzieri, coordinati dal procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco e dal pm Christian Barilli, hanno disvelato che gli indagati avevano creato un business da tre milioni di euro raggirando le vittime attraverso dei siti online in cui erano presenti i loghi delle principali compagnie assicurative e in cui simulavano perfino un impeccabile servizio 'online' di assistenza al cliente con un risparmio sostanziale rispetto agli operatori onesti sul mercato. Inoltre, "le indagini - si legge in una nota della GdF - si sono orientate, per la prima volta in Italia, anche sulla responsabilità in concorso degli internet service provider e dei 'colossi del web', ovvero i principali motori di ricerca internazionali", i quali sono stati segnalati per concorso omissivo. (segue) (Rem)