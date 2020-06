Truffe: vendevano online false assicurazioni Rc Auto, 44 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività investigativa è nata nel 2019 partendo dall'analisi degli elenchi dei siti web irregolari periodicamente pubblicati dall'Ivass nonché di numerose segnalazioni su blog, forum e siti Internet di truffe subite dagli utenti riconducibili a quelle piattaforme. Gli inquirenti hanno ricostruito il comportamento tenuto dagli Isp per ciascuno dei 222 siti Internet dediti alla vendita di false assicurazioni online, segnalandone alla magistratura che, pur disponendo degli strumenti informativi utili ad apprendere l'illiceità dei portali, non avevano rimosso le informazioni illegali e disabilitato l'accesso al sito. "Considerata la particolare sensibilità dei dati che i truffatori - si legge ancora - chiedevano per simulare la vendita della polizza (documenti di identità e del veicolo), gli stessi sono stati segnalati anche per trattamento illecito dei dati in quanto tali informazioni venivano conservate su server all'estero, in violazione alle norme del codice della privacy". (Rem)